Физлиц тоже будут признавать крупнейшими налогоплательщиками

Изменятся особенности учета в налоговых органах крупнейших налогоплательщиков. Главное изменение — туда внесут нормы о физлицах.

Соответствующий проект опубликован на федеральном портале.

Сейчас особенности учета крупнейших налогоплательщиков установлены Приказом Минфина от 22.03.2019 № 47н. В него хотели внести изменения. Но теперь его вовсе признают утратившим силу, и будет совершенного новый документ на эту тему.

МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам будет направлять запрос в налоговую инспекцию по месту жительства физлица, признаваемого крупнейшим налогоплательщиком, чтобы получить доступ к сведениям о таком физлице, содержащимся в ЕГРН и иных информационных ресурсах налогового органа. Доступ к сведениям о физлице предоставляется в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. А через 3 дня после получения данных сведений МИ ФНС по КНП должна поставить физлицо на учет и направить ему уведомление.

Однако пока неизвестны точные критерии, по которым человек будет признан крупнейшим налогоплательщиком.

На данный момент действуют критерии отнесения налогоплательщиков к числу крупнейших, утвержденные Приказом Минфина от 16.05.2007 № ММ-3-06/308@. Но этот документ касается только организаций.