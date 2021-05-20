Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Физлиц тоже будут признавать крупнейшими налогоплательщиками

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Новости ФНС
Версия для печати

Изменятся особенности учета в налоговых органах крупнейших налогоплательщиков. Главное изменение — туда внесут нормы о физлицах.

Соответствующий проект опубликован на федеральном портале.

Сейчас особенности учета крупнейших налогоплательщиков установлены Приказом Минфина от 22.03.2019 № 47н. В него хотели внести изменения. Но теперь его вовсе признают утратившим силу, и будет совершенного новый документ на эту тему.

МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам будет направлять запрос в налоговую инспекцию по месту жительства физлица, признаваемого крупнейшим налогоплательщиком, чтобы получить доступ к сведениям о таком физлице, содержащимся в ЕГРН и иных информационных ресурсах налогового органа.

Доступ к сведениям о физлице предоставляется в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. А через 3 дня после получения данных сведений МИ ФНС по КНП должна поставить физлицо на учет и направить ему уведомление.

Напомним, что недавно был утвержден порядок формирования и ведения справочника крупнейших налогоплательщиков — физических лиц.

Однако пока неизвестны точные критерии, по которым человек будет признан крупнейшим налогоплательщиком.

На данный момент действуют критерии отнесения налогоплательщиков к числу крупнейших, утвержденные Приказом Минфина от 16.05.2007 № ММ-3-06/308@. Но этот документ касается только организаций.
Онлайн-курс
Как бухгалтеру всё успевать: работающие техники
Идеального планирования не бывает, но мы попробуем
Записаться
5850
9750 ₽
–40%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама