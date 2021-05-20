На фондовом рынке в заблуждение людей больше не введут — закон приняли в 3 чтении

Накануне Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о защите неквалифицированных инвесторов.

Законопроект запрещает продажу сложных инвестиционных продуктов неквалифицированным инвесторам. Он также наделяет Банк России правом определять требования к составу и качеству предоставляемой гражданам информации.

«Мы не должны допустить, чтобы на фондовом рынке существовала возможность вводить людей в заблуждение, а также подрывать доверие в целом к финансовому сектору, — прокомментировал замглавы Минфина Алексей Моисеев. — Часто инвестиционные продукты активно предлагают в банках как альтернативу вкладам. Продавцы обещают по ним повышенные процентные ставки при якобы отсутствии рисков. Доходность по ним непредсказуема, а возврат средств не гарантирован. Некоторые посредники, пользуясь неопытностью инвесторов, ставят под угрозу сбережения миллионов граждан».

Кроме того, законопроектом предусматривается перенос тестирования неквалифицированных инвесторов для допуска к торгам финансовыми инструментами с 1 апреля 2022 на 1 октября 2021.

До момента вступления в силу норм о тестировании запрещается исполнение брокером поручений неквалифицированных инвесторов по финансовым инструментам с повышенным уровнем риска.