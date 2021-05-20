Как платить аванс за май сотрудникам, которые ни дня не работали в первую половину месяца: бухгалтеры спорят

Начисление и выплата зарплаты за и первую половину месяца, именуемой в простонародье авансом, было, есть, и возможно еще долго будет нормой ТК, по которой бухгалтеры не могут прийти к единому мнению.

Очередное обсуждение на эту тему затеяли участники нашего форума.

Напомним, в статье 136 ТК лаконично сказано, что заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца.

Из-за отсутствия в ТК большей конкретики, невзирая на разъяснения Роструда, бухгалтеры применяют разные способы определения размера аванса.

В основном встречаются следующие варианты:

в процентах от оклада;

в фиксированной сумме;

точная сумма за фактически отработанное время без удержания НДФЛ;

точная сумма за фактически отработанное время с «виртуальным» удержанием НДФЛ.

В компании нашей читательницы применяется процентный способ. Аванс составляет 40 % от оклада.

Однако при таком способе есть свои неудобства. Так, дни с 01.05 по 10.05, как известно, были нерабочими. А с 11.05 сотрудник ушел в отпуск, получив отпускные еще 30 апреля.

15 мая в компании аванс и бухгалтер собралась было выплатить отпускнику обычные 40 % от оклада, но призадумалась. Ведь при таком раскладе неминуемо возникнет переплата.

Участники обсуждения советуют начислить фактическую зарплату за первую половину мая (это 4 дня, объявленных нерабочими) и выплатить ее за минусом НДФЛ.

А вот по поводу даты перечисления этого НДФЛ возник спор. Одни считают, что его надо перечислить на следующий день после аванса, так как этот аванс — фактически вся зарплата за май, другие считают, что пока не наступил последний день месяца, оснований для удержания (а значит и уплаты) НДФЛ не возникает.

Обсуждение идет в теме форума «Аванс в отпуске в мае 2021».