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В России создадут единый измеритель интернет-аудитории

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Рубрика Общество. Люди. События
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Единый измеритель интернет-аудитории необходим для сбора информации об аудитории сайтов и сравнения ее с данными по телезрителям.

Законопроект № 1175409-7 внесен в Госдуму на рассмотрение. Предлагается до 01.08.2021:

  • выбрать организацию-измерителя;
  • составить список ресурсов для определения аудитории;
  • утвердить единую методику измерения.

Методики будут разрабатывать Роскомнадзором.

Организация-измеритель будет собирать информацию об аудитории всех информационных сайтов, в том числе интернет-телеканалах, сетевых изданий, новостных сайтов. Для сбора информации будет использоваться специальная программа.

«Под исследованием объема аудитории … понимаются систематический сбор, запись, систематизация и анализ данных, относящихся к объему и предпочтениям аудитории информационных ресурсов, аудитория которых подлежит исследованию, размещенной на них продукции средств массовой информации, аудиовизуальных произведений и иной общедоступной информации, а также передача (предоставление, распространение, доступ) полученных результатов исследований»

Цитата из пояснительной записки к законопроекту.

Система сбора и анализа информации в отношении аудитории ведется многими интернет-платформами. Но их показания не совпадают друг с другом, так как у них разные методики определения. Также, данная статистическая информация не позволяет сравнить показатели с информацией по телезрителям.

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