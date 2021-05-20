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Штрафы ГИБДД будут автоматом списывать с вашей карточки

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Рубрика Общество. Люди. События
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Минюст предложил автоматически списывать штрафы ГИБДД с банковских счетов автовладельцев. Но не все, а только с камер фиксации.

Такое предложение выдвинул замглавы Минюста Евгений Забарчук на Петербургском международном юридическом форуме. Автоматически списывать будут только штрафы с камер.

«Исполнять указанные требования предполагается без участия сотрудников органов принудительного исполнения за счет средств, которые находятся на счетах должника в пределах установленного законодательством срока давности исполнения», — отметил Забарчук.

Цитата по INTERFAX.RU.

По словам заглавы Минюста, большая часть исполнительных производств — это штрафы ГИБДД.

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