Мэрия Москвы не планирует штрафовать не следящих за здоровьем

В Москве нет планов по введению штрафов для граждан за безответственное отношение к своему здоровью, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития столицы.

Как пояснили в пресс-службе, выступление Раковой было в целом посвящено тому, как власти Москвы стимулируют горожан проверять состояние своего здоровья, расширяя возможности диспансеризации, проводя соответствующие рекламные кампании и так далее.

«Вице-мэр предположила возможное обсуждение в будущем идеи частичного софинансирования гражданином расходов на его лечение, если запущенное состояние стало следствием систематического непосещения врача, непрохождения осмотров. (...) Никаких планов о введении штрафов заявлено не было», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что Москва уже несколько лет системно занимается мотивацией граждан следить за своим здоровьем: это проект «Здоровая Москва», диагностические комплексы, установленные в центрах госуслуг, рекламная кампания по мотивации к ведению здорового образа жизни.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что для граждан, систематически не следящих за своим здоровьем, стоит предусмотреть материальную ответственность.