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Налоговая будет отказывать в уменьшении патента по новой утвержденной форме

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Рубрика ПСН
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Утверждена форма уведомления об отказе в уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением ПСН, на сумму страховых взносов.

С 1 января 2021 года ИП, применяющие патентную систему могут уменьшать стоимость патента на страховые взносы, уплаченные за себя и за своих работников

Для уменьшения стоимости патента предприниматель направляет в ИФНС уведомление, где указывает номер патента, его стоимость и взносы, уменьшающие налог. У налоговиков есть 20 дней для отказа в уменьшении налога, если они выяснят, что взносы не были уплачены в период действия патента.

До вступления в силу приказа от 24.03.2021 № ЕД-7-3/217@, а это случится 30 мая, ФНС применяет рекомендованную форму уведомления.

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