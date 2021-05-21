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Форму для постановки на учет плательщика торгового сбора изменили

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Рубрика Торговый сбор
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Обновлена форма и формат уведомления о постановке на учет плательщика торгового сбора (ТС-1).

Изменения внесены приказом ФНС от 22.01.2021 № ЕД-7-3/91@.

В форме изменены правила указания адреса объектов в соответствии с последними тенденциями у ФНС. И, что самое важное, добавлено новое поле, в котором указывается акт органов власти, которые выявили новый объект торговли.

Это связано с тем, в случае если в отношении одного объекта торгового сбора плательщиком представлены уведомление о постановке на учет и информация уполномоченного органа о выявлении нового объекта обложения торговым сбором, на практике возникали случаи двойного начисления сумм торгового сбора.

Приказ вступит в силу по истечении одного месяца с даты публикации.

Напомним, что торговый сбор есть только в Москве.

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