Ввели новые пошлины за вывоз из России древесины

С 1 июля в России вводятся новые пошлины на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности, превышающим 22 % (грубо обработанная древесина).

Опубликовано соответствующее Постановление Правительства от 17.05.2021 № 737.

Для хвойных пород и дуба ставка пошлины составит 10 %, но не менее 13 и 15 евро за 1 куб. м соответственно. Ранее по этим категориям пошлина не взималась.

Размер экспортных пошлин на бук и ясень также составит 10 %, но не менее 50 евро за 1 куб. м. До этого — 10 и 12 евро за 1 куб. м соответственно.