Ввели новые пошлины за вывоз из России древесины

С 1 июля в России вводятся новые пошлины на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности, превышающим 22 % (грубо обработанная древесина).
Опубликовано соответствующее Постановление Правительства от 17.05.2021 № 737.
Для хвойных пород и дуба ставка пошлины составит 10 %, но не менее 13 и 15 евро за 1 куб. м соответственно. Ранее по этим категориям пошлина не взималась.
Размер экспортных пошлин на бук и ясень также составит 10 %, но не менее 50 евро за 1 куб. м. До этого — 10 и 12 евро за 1 куб. м соответственно.
Отсечка по уровню влажности позволяет отделить слабо обработанную древесину от той, которая прошла камерную сушку. Последняя торгуется по существенно более высоким ценам.
Пошлины будут действовать до конца года.
Они позволят ограничить вывоз необработанной и грубо обработанной древесины под видом пиломатериалов, сдержать рост цен на неё, а также переориентировать бизнес на производство продукции с высокой добавленной стоимостью, пояснили в кабмине.
Одновременно Правительство прорабатывает более широкие ограничения на вывоз леса.