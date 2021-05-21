Народный фронт запустит интернет-ресурс для борьбы с мошенниками

Народный фронт 21 мая презентует платформу «Мошеловка» или волонтеры против мошенничества.

Гражданам, которые или пострадали от действий злоумышленников, или получили подозрительные звонки, предлагается сообщить об этом, воспользовавшись специальной формой.

Как рассказали «Известиям» организаторы платформы, в ближайшее время доступ к ресурсу получат волонтеры конкурса «Лидеры России», Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) и других объединений. Добровольцы будут обрабатывать обращения граждан, систематизировать, наполнять портал информацией о выявленных случаях, новых схемах, в том числе тех, которые злоумышленники только обкатывают. Также пострадавшим гражданам предложат воспользоваться специальным алгоритмом действий (что делать в этой ситуации? куда обращаться?). Кроме того, сообщили в ОНФ, эксперты движения и волонтеры после обработки и систематизации сигналов передадут информацию Банку России и правоохранительным органам.

В прошлом году количество мошеннических операций со счетами увеличилось на 34% по сравнению с 2019-м, а по сумме рост составил 52,2% до 9,8 млрд рублей, указал в апреле ФинЦЕРТ ЦБ. Чуть ранее регулятор сообщил о том, что большинство киберпреступлений совершается в отношении возрастных граждан (50 лет и старше), многие из которых пока с интернетом на Вы.