ВТБ выгрузил первые данные налоговой для упрощенного порядка получения вычетов по НДФЛ

К упрощенному порядку предоставления инвестиционных налоговых вычетов подключился первый участник - банк ВТБ, сообщает ФНС.

Теперь его клиенты по своим ИИС смогут получить вычет в сумме внесенных на него средств. Предоставлять декларацию и подтверждающие документы при этом не нужно. Посещать налоговый орган для получения необходимой справки для получения инвестиционного вычета в сумме положительного финансового результата также не потребуется.

В системе ФНС уже успешно прошли автоматические проверки сведений, предоставленных банком ВТБ, а предзаполненные заявления были выгружены в личные кабинеты налогоплательщиков. Ряд подписанных заявлений уже направлен в налоговые органы для камеральной проверки и возврата налога.

ФНС рассчитывает на скорейшее присоединение банков и брокеров (ДУ) к такому обмену. Это сделает получение вычетов по НДФЛ максимально удобным.

Подробнее о механизме, условиях и порядке получения налоговых вычетов в упрощенном порядке можно ознакомиться на промостранице.