В России начнут вести учет домашних животных

Путин поручил правительству до 1 декабря 2021 года подготовить законодательные поправки о ведении учета домашних питомцев и мониторинга популяций животных без владельцев.

Об этом говорится в перечне поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений президента по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным, опубликованном на сайте Кремля.

«Правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих ведение учета домашних питомцев, мониторинга состояния популяций животных без владельцев (включая вакцинированных и стерилизованных) и принятие единых методик», — говорится в документе.

Также кабмин должен подготовить поправки, определяющие особенности владения и распоряжения со стороны организаций и муниципальных образований безнадзорными животными, находящимися на их территориях, включая вопросы передачи новым собственникам. При этом такой законопроект должен также устанавливать соответствующую ответственность таких организаций.

Кроме того, правительство должно подготовить регламентацию деятельности по содержанию и разведению домашних и диких животных, в том числе соответствующих объединений (клубов и ассоциаций), а также определить порядок передачи питомцев в приюты при невозможности их содержания либо изъятия и размещения в приютах в случае ненадлежащего обращения.

Еще Путин поручил внедрить систему реагирования на обращения граждан о причинении животным вреда жизни и здоровью или об угрозе его причинения.