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На бесплатный проезд детям до 16 лет у государства нет денег

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Рубрика Общество. Люди. События
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Власти отказали в дальнейшем рассмотрении вопроса о бесплатном проезде детей до 16 лет в общественном транспорте.

«Установление права на совершение пассажирами в возрасте от семи до 16 лет неограниченного количества бесплатных поездок потребует выделения дополнительных средств из бюджетов субъектов Российской Федерации».

Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект в представленной редакции», – отметила комиссия.

Цитата по ТАСС.

Законопроект о бесплатном проезде был подготовлен депутатами ЛДПР. Источники и порядок финансирования в законопроекте были не определены.

При этом, в стране действует запрет на высадку из общественного транспорта детей до 16 лет, не заплативших за проезд, которые едут без сопровождения родителей.

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