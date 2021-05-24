Стало известно, как будут считать северный стаж людям с неполным рабочим днем

Неполный рабочий день в условиях Крайнего Севера теперь будет идти в стаж для досрочной пенсии.

Минтруд опубликовал проект правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. О нововведениях ранее сообщалось в пресс-релизе министерства.

Напомним, сейчас работа при неполном рабочем дне включается в общий стаж, но не учитывается в северном стаже при назначении досрочной пенсии.

По новым правилам в стаж для досрочной пенсии засчитываются периоды работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, выполняемой в режиме неполного рабочего дня, при условии уплаты за эти периоды взносов в ПФР с включением периодов получения пособия по государственному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности, а также периодов ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков, приходящихся на такую работу.

При этом указанные периоды исчисляются исходя из установленного работнику объема работ (доли ставки), путем его умножения на фактическую продолжительность периода.