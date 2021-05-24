Профессию бухгалтера назвали «монотонным умственным трудом». И людей там заменит ИИ

Профессии «монотонного умственного труда» — переводчика, бухгалтера и базового программиста ждут сокращения. Их заменит искусственный интеллект.

Так считает помощник Путина по экономическим вопросам Максим Орешкин по время выступления на марафоне «Новое Знание».

«Третья история — это поляризация рынка труда на фоне тех технологических изменений, которые сейчас происходят... Понятно, что активное внедрение технологий того же искусственного интеллекта по всему миру будет очень активно размывать так называемый монотонный умственный труд.

Профессии бухгалтера, программиста базового уровня, переводчика — количество людей, занятых в таких профессиях будет серьезно уменьшаться, потому что эти профессии будут активно заменяться искусственным интеллектом», — сказал Орешкин.

По материалам «ТАСС».

Вот где бы бухгалтеры точно с радостью себя заменили — так это в бесконечных ответах на требования налоговиков. Которые, кстати, тоже искусственный интеллект составляет.