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Договор — на одного. Оплатил — другой. Кому отправлять груз?

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Рубрика Бухгалтеры
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Грузополучатель должен быть указан в договоре на отгрузку товара, в допсоглашении к нему или ином документе. Путаница приведет к судебному спору с контрагентами.

Интересный вопрос был задан в «Красном уголке бухгалтера»:

«Коллеги, добрый день. Выставили счет ФЛ Пупкину, оплатил Сидоров. В чеке ФИО стоит Пупкина и оплата по счету, плательщик — Сидоров. Отгружать будут в ТК, грузополучатель — Сидоров. Что-то не нравится мне эта история. Или я зря переживаю?»

Кто-то отметил:

«Нет, не зря. Пусть доки дают, которые подтвердят связь этих друзей между собой. Прилетит потом и необоснованная выгода, и вопросы от налоговой. Проходили. С нами такие умники даже судиться пытались потом».

Другой возразил на такой ответ:

«Связь их между собой вас вообще волновать не должна, это их личное дело. Пупкин пишет письмо, что за меня оплатил Сидоров, ему и прошу отгрузить товар».

Был и комментарий по реальному случаю из жизни:

«Вы должны Сидорову отгрузить, и чек ему же. Либо письмо от Сидорова, что оплатил за Пупкина. Рассказывали мне такой случай. пришел Сидоров и стребовал деньги назад, в связи с неполучением товара».

А кто-то представил общий и развернутый ответ:

«В мире нормально, когда Покупатель — один, Продавец — другой, Грузоотправитель — третий, а Грузополучатель — четвертый. И никаких проблем.

Только Продавец и Покупатель это оформляют бумагами. И четкими инструкциями Грузоотправителю/Получателю.

Как сказали ранее, от Пупкина нужно письмо, что за него по счету XYZ заплатит Сидоров и он же будет грузополучателем. А от Сидорова письмо, что он платит за Пупкина по просьбе Пупкина».

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