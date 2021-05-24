Договор — на одного. Оплатил — другой. Кому отправлять груз?

Грузополучатель должен быть указан в договоре на отгрузку товара, в допсоглашении к нему или ином документе. Путаница приведет к судебному спору с контрагентами.

Интересный вопрос был задан в «Красном уголке бухгалтера»:

«Коллеги, добрый день. Выставили счет ФЛ Пупкину, оплатил Сидоров. В чеке ФИО стоит Пупкина и оплата по счету, плательщик — Сидоров. Отгружать будут в ТК, грузополучатель — Сидоров. Что-то не нравится мне эта история. Или я зря переживаю?»

Кто-то отметил:

«Нет, не зря. Пусть доки дают, которые подтвердят связь этих друзей между собой. Прилетит потом и необоснованная выгода, и вопросы от налоговой. Проходили. С нами такие умники даже судиться пытались потом».

Другой возразил на такой ответ:

«Связь их между собой вас вообще волновать не должна, это их личное дело. Пупкин пишет письмо, что за меня оплатил Сидоров, ему и прошу отгрузить товар».

Был и комментарий по реальному случаю из жизни:

«Вы должны Сидорову отгрузить, и чек ему же. Либо письмо от Сидорова, что оплатил за Пупкина. Рассказывали мне такой случай. пришел Сидоров и стребовал деньги назад, в связи с неполучением товара».

А кто-то представил общий и развернутый ответ: