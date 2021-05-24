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Госдума сэкономила 600 млн рублей в 2020 году. А Володин обещал миллиард

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Рубрика Общество. Люди. События
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По итогам 2020 года Госдума вернула в бюджет почти 600 млн рублей, говорится в заключении комитета ГД по контролю и регламенту.

Неиспользованные бюджетные ассигнования по состоянию на 01.01.2021 составили 599 921 тыс. рублей (5,3 % от утвержденных бюджетных назначений и лимитов бюджетных обязательств), передает «ТАСС».

Отмечается, что экономия связана с объективными причинами, возникшими вследствие пандемии коронавируса.

Около 221 млн рублей было сэкономлено на оплате труда депутатов и их помощников. Это связано с наличием вакантных должностей, оформлением больничных листов, оформлением отпусков без сохранения заработной платы.

Порядка 276 млн рублей в совокупности сэкономлено на закупках товаров, работ и услуг, а также благодаря сокращению командировочных расходов и затрат на проведение ряда международных мероприятий. На 103 млн рублей удалось урезать расходы на межбюджетные трансферты.

В сентябре прошлого года спикер ГД Вячеслав Володин предположил, что в 2020 году Госдума сэкономит миллиард. Но как-то не дотянули.

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