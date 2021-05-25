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💲 С 1 июля отменят репатриацию валютной выручки

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Рубрика Валютные операции
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Снимут некоторые ограничения валютного контроля для несырьевых экспортеров.

Соответствующий правительственный законопроект № 1178499-7 накануне вечером внесен в Госдуму.

Для экспорта несырьевых товаров отменяется требование о репатриации валютной выручки.

Проект разрешает несырьевым экспортерам зачислять средства в иностранной валюте по внешнеторговым договорам, которые заключены с нерезидентами, напрямую на банковские счета за границей, минуя уполномоченные банки.

При этом для сырьевых товаров отмены репатриации валютной выручки не будет.

Новые правила должны заработать с 1 июля 2021 года.

Также проект обяжет некоторых экспортеров предоставлять в Банк России информацию о получении денег по внешнеторговому контракту. Перечень резидентов, обязанных сдавать такие отчеты, будет публиковаться на сайте ЦБ.

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