Сбербанк снизил до 5,55% ставки по льготной ипотеке

Сбербанк снизил процентные ставки по госпрограмме льготной ипотеки на новостройки на 0,2 процентного пункта, до 5,55% годовых. Для этого нужен первоначальный взнос от 20% и регистрация сделки в электронном виде.

«С 25 мая Сбербанк изменяет условия по программе „Господдержка 2020“. При первоначальном взносе от 20% и при регистрации сделки в электронном виде ставка по ипотеке для заемщика будет снижена на 0,2 процентного пункта — до 5,55% годовых», — говорится в сообщении банка.

В апреле 2021 года Сбербанк снижал ставки по госпрограмме на 0,35 п. п., при регистрации сделки в электронном виде льготная ставка составила 5,75% годовых.

Более 90% ипотеки с господдержкой оформляется с использованием электронной регистрации сделки, прокомментировал заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

«Мы видим спрос граждан на покупку жилья на льготных условиях. По программе „Господдержка 2020“ банк выдал почти 255 тыс. кредитов на сумму 684 млрд рублей», — цитирует его пресс-служба.

По материалам «ТАСС».