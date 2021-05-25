Обнуление НДС для рестораторов и отельеров, сертификаты на открытие своего дела. Как еще власти помогут бизнесу

Правительство сформировало дополнительный пакет поддержки малого и среднего бизнеса.
Напомним, подготовить эти меры поручил Президент Владимир Путин в ходе послании Федеральному собранию 21 апреля.
Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов 22 мая провел совещание по этой теме.
На совещании отмечено, что комплекс мер поддержки МСП может быть направлен на поддержку начинающих предпринимателей и молодежного предпринимательства, поддержку роста предприятий малого и среднего бизнеса, создание новых рыночных возможностей для них, поддержку зрелых компаний, снижение административной нагрузки при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, а также создание цифровой экосистемы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.Сами меры официально пока не озвучены. Но о них сообщают «Известия» со ссылкой на близкие к кабмину источники.
В пул поддержки вошли следующие меры:
При этом хотя в целом комплекс согласован на межведомственном уровне, окончательного решения пока нет.
- обнуление НДС для рестораторов и отельеров;
- повышение обязательной квоты на закупки у МСП для государственных заказчиков с 15 % до 20 %. Аналогичная квота для госкомпаний увеличится с 20 % до 30 %;
- предоставление капитала — в виде сертификатов — начинающим предпринимателям на открытие своего дела — в пределах 100 тыс. рублей. Деньги можно будет направить исключительно на конкретные потребности — аренду, продвижение в интернете, налоги. Кроме этого, планируется запустить ряд образовательных программ;
- послабления в сфере контрольно-надзорной деятельности. Например, за впервые выявленные нарушения МСП предлагается не штрафовать;
- поддержка предпринимателей при выводе бизнеса на IPO;
- создание цифровой платформы, которая агрегирует все меры поддержки МСП и в автоматическом режиме сможет определить, на какие инструменты предприниматель вправе претендовать.