💉 В Якутии объявили о массовой вакцинации от коронавируса

В Республике Саха (Якутия) объявили о массовой иммунизации населения от коронавирусной инфекции.
Соответствующее постановление якутского Роспотребнадзора выложено на сайте ведомства.
«Обеспечить проведение иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с охватом не менее 70% взрослого населения, в первую очередь лиц старше 65 лет, с учетом противопоказаний в срок до 01.06.2021 г. в г. Якутске и Мегино-Кангаласском районе, срок до 01.07.2021 г. — по Республике Саха (Якутия)».
Также об этом ранее заявила глава местного Роспотребнадзора Светлана Игнатьева:
«В эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы. Наибольшая заболеваемость регистрируется среди взрослого работающего населения, и нет четкой тенденции к ее снижению. Поэтому мною, главным санитарным врачом Республики Саха (Якутия), 19 мая было вынесено мотивированное постановление по иммунизации населения», — сказала она.