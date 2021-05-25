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💉 В Якутии объявили о массовой вакцинации от коронавируса

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Рубрика Общество. Люди. События
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В Республике Саха (Якутия) объявили о массовой иммунизации населения от коронавирусной инфекции.

Соответствующее постановление якутского Роспотребнадзора выложено на сайте ведомства.

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«Обеспечить проведение иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с охватом не менее 70% взрослого населения, в первую очередь лиц старше 65 лет, с учетом противопоказаний в срок до 01.06.2021 г. в г. Якутске и Мегино-Кангаласском районе, срок до 01.07.2021 г. — по Республике Саха (Якутия)».

Также об этом ранее заявила глава местного Роспотребнадзора Светлана Игнатьева:

«В эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы. Наибольшая заболеваемость регистрируется среди взрослого работающего населения, и нет четкой тенденции к ее снижению. Поэтому мною, главным санитарным врачом Республики Саха (Якутия), 19 мая было вынесено мотивированное постановление по иммунизации населения», — сказала она.

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