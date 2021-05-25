С 1 июня YouTube-блогеры начнут платить налог

Ставка по налогу составляет от 0% до 30%. Она регулируется на основании международных соглашений об исключении двойного налогообложения. Для российских блогеров ставка - 0%.

Россия и США заключили соглашение об исключении двойного налогообложения в 1992 году.

С 1 июня 2021 года налог будет удерживаться с прибыли, которые получают YouTube-блогеры от:

монетизации (рекламы);

YouTube Premium;

спонсорства;

суперчата.

Google может потребовать от YouTube-блогера представить налоговые сведения рекламному сервису Google AdSense. В данном случае отчет надо представитьдо 31 мая 2021 года.

Более подробно о налогообложении прибыли блогеров читайте в данной статье.