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С 1 июня YouTube-блогеры начнут платить налог

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Рубрика Общество. Люди. События
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Ставка по налогу составляет от 0% до 30%. Она регулируется на основании международных соглашений об исключении двойного налогообложения. Для российских блогеров ставка - 0%.

Россия и США заключили соглашение об исключении двойного налогообложения в 1992 году.

С 1 июня 2021 года налог будет удерживаться с прибыли, которые получают YouTube-блогеры от:

  • монетизации (рекламы);
  • YouTube Premium;
  • спонсорства;
  • суперчата.

пр

 

Google может потребовать от YouTube-блогера представить налоговые сведения рекламному сервису Google AdSense. В данном случае отчет надо представитьдо 31 мая 2021 года.

Более подробно о налогообложении прибыли блогеров читайте в данной статье.

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