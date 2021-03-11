Блогеров YouTube заставят платить налоги. Либо американские, либо российские

Компания Google, владеющая сервисом YouTube, может уже летом начать удерживать налог с видеоблогеров за пределами США, которые получают доход от рекламы. Сообщение об этом появилось на сайте Google.

«От компании Google требуется начать вычитать в США налоги с авторов за пределами страны уже в июне 2021 года, что может повлиять на ваши доходы. Мы просим вас предоставить соответствующую налоговую информацию в AdSense до 31 мая 2021 года, чтобы Google мог определить правильную сумму налогов для вычета, если таковые имеются. Если ваша налоговая информация не будет предоставлена до 31 мая 2021 года, Google может потребовать вычесть до 24% ваших общемировых доходов на YouTube», — указано в сообщении.

Речь идет о прибыли, в том числе от просмотров рекламы, сервиса YouTube Premium, cуперчата и спонсорства.

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Google также поясняет, что согласно главе 3 Налогового кодекса США несет ответственность за сбор налоговой информации от иностранных видеоблогеров, получающих доход, и за удержание налогов в определенных случаях.

Размер налоговой ставки может составлять от 0% до 30%, она зависит в том числе от того, есть ли между странами соглашение об исключении двойного налогообложения. Между Россией и США такое соглашение есть, поэтому ставка может составлять 0%, отмечается в сообщении Google. Но если пользователь не предоставит необходимую информацию до указанного срока, все его доходы от YouTube будут автоматически облагаться налогом по ставке до 24%. То есть налог будет удерживаться со всей суммы, а не только с дохода, полученного за счет зрителей из США.

Отследить просмотр контента блогеров из разных стран Google может по IP-адресам.

В России не так много блогеров, которые записывают ролики для YouTube на английском языке и могут быть интересны жителям США, отмечают эксперты. Однако обязанность Google удерживать налог может спровоцировать отток блогеров на другие, альтернативные YouTube площадки.