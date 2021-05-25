🌈 Экономика страны восстанавливается по «радужной» траектории, считают в Минфине

В Минфине отметили, что восстановление экономики России идет по более «радужной» траектории, чем прогнозировало Правительство.
Об этом рассказал замминистра финансов Владимир Колычев, пишет «ТАСС».
«Мы видим по ненефтегазовым доходам, — нефтегаз это отдельная история, довольно бодрый рост, даже если мы будем сравнивать с 2019 годом, когда пандемия никак не влияла на доходы бюджета, — что в реальном выражении основные налоги у нас растут на 5-10% ежегодно, то есть 2021 год по отношению к 2019 году, с учетом того, что два года уже прошло, на 5-10% в реальном выражении с учетом инфляции. Это НДС, это налог на прибыль, это касается всех налогов ключевых, и зарплатные налоги, НДФЛ, страховые взносы и налог на прибыль», — отметил Колычев.
Такие темпы говорят о сильном восстановлении экономики.
«Это серьезный темп, говорит о том, что экономика сильно восстановилась. Может быть, даже есть какие-то признаки если не перегрева, то, по крайне мере, более быстрого роста, чем предложение поспевает», — добавил замглавы Минфина.
По словам Колычева, российская экономика восстанавливается по более «радужной» траектории, чем в прогнозах правительства.
«По доходам в целом мы видим, что восстановление экономики — это наблюдалось и в четвертом квартале прошлого года, и в третьем отчасти — идет по более „радужной“ траектории, чем наши прогнозы, прогноз правительства», — отметил замминистра.