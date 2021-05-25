Для неотчитавшихся о переводах через иностранные кошельки вводят штрафы

С 1 октября введут штрафы за непредставление или несвоевременное представление налоговым органам отчетов о переводах свыше 600 тысяч рублей в год через иностранные электронные кошельки.

Соответствующий законопроект № 1049125-7 принят сегодня Госдумой во втором чтении.

Напомним в прошлом году был принят закон б обязанности резидентов с 1 июля 2021 года информировать налоговые органы о переводах с использованием иностранных электронных кошельков, если сумма таких операций превысит 600 тысяч рублей в год.

Сейчас за нарушение этого правила вводится штраф.

Согласно проекту, штраф за непредставление отчета для граждан, должностных и юрлиц составит от 20 % до 40 % суммы, зачисленной на электронное средство платежа, передают РИА Новости.

За несоблюдение порядка представления отчетов штраф составит:

для граждан — от 2 до 3 тысяч рублей:

для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч рублей;

для юрлиц — от 40 до 50 тысяч.

При повторном нарушении этого порядка штраф вырастет;

для граждан до 20 тысяч рублей;

для должностных лиц — до 40 тысяч рублей;

для юрлиц — до 600 тысяч рублей.

За задержку представления отчета не более чем на 10 дней предусматрено предупреждение или штраф для граждан в размере от 300 до 500 рублей, для должностных лиц — от 500 рублей до 1 тысячи рублей, для юрлиц — от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

При нарушении срока представления отчета на 11-30 дней штраф для граждан составит уже 1-1,5 тысячи рублей, для должностных лиц — 2-3 тысячи рублей, для юрлиц — 20-30 тысяч. Нарушение срока более чем на 30 дней повлечет штрафы в 2,5-3 тысячи, 4-5 тысяч и 40-50 тысяч рублей соответственно.