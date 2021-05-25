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Отражаем в учете затраты на нотариальное заверение документов через подотчетника

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Рубрика Бухгалтерский учет
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Как отразить затраты на заверение документов нотариусом через подотчетника в бухгалтерских и налоговых расходах? Рассказываем.

Госпошлина за нотариальное заверение документов учитывается в составе расходов по обычным видам деятельности или в управленческих расходах.

Если услуга нотариуса была оплачена через подотчетника, то первоначально составляется проводка о выдаче денег подотчетному лицу.

Проводки:

Дт 71 Кт 50 (51) – выдача денег подотчетнику

Дт 68 Кт 71 – уплата госпошлины

Дт 26 (44) Кт 68 – включение госпошлины в состав расходов по обычным видам деятельности

Госпошлина в налоговом учете учитывается в составе прочих расходов, связанных с производством на дату начисления. Датой начисления расходов признается дата утверждения авансового отчета подотчетника с прикрепленными к нему документами, подтверждающими факт совершения нотариальных действий.

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