🔇 За что отвечает бухгалтер, если случилась утечка конфиденциальной информации? Бесплатный вебинар

Что делать, например, в ситуации, когда бухгалтер потерял пароль от банка-клиента? Или доступ к ноутбуку удаленно работающего бухгалтера получил маленький ребенок и уже успел совершить ненужные операции?
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Защита финансовой и коммерческой информации: за что отвечает бухгалтер». Он пройдет 2 июня, начало в 11:00 по Мск.
На вебинаре рассмотрим:
- какие риски при работе с бухгалтером наиболее распространены (хищение, ошибки, потеря контроля);
- какую ответственность может нести штатный бухгалтер, в том числе работающий в удаленном режиме;
- можно ли привлечь к ответственности бухгалтеров на аутсорсинге;
- как собственнику компании заранее выявить слабые места и минимизировать риски как техническими, так и юридическими способами.
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