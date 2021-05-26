❗ Готовы правила выплаты новых пособий для беременных и детей с 8 до 17 лет

Опубликован проект с правилами назначения и выплаты пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и пособия на ребенка от 8 до 17 лет.

Минтруд разработал требования к составу семьи и перечню видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи, а также перечень документов (сведений), необходимых для назначения указанных пособий, и форм заявлений об их назначении.

Назначение и выплату пособий для беременных женщин и для одиноких родителей будет осуществлять ПФР. Большинство сведений для получения пособий будут проверяться автоматически, в большинстве случаев предоставлять дополнительные справки не потребуется. Заявление можно будет заполнить на портале госуслуг или обратиться за выплатой в ПФР лично.

Пособия беременным будут платить при постановке на учет до 12 недель. При этом, чтобы подтвердить свое право на пособие, женщина должна посетить медицинскую организацию при наступлении срока беременности 11-14 недель, 19-21 недели, 30 недель.

Новые пособия будут платить малообеспеченным. Однако значение будет иметь не только доход, но и наличие имущества.

Так, например, пособие не дадут тем, у кого в собственности есть более одной квартиры, если суммарная площадь всех квартир больше 24 м2 на одного члена семьи. Правда из этого правила есть исключения — например, жилье для многодетных семей, предоставленное в рамках соцподдержки.

Кроме того, не смогут претендовать на пособие те семьи, где есть 2 и более автомобиля, 2 и более дачных дома, гаража, лодки.

Вот перечень «разрешенного» имущества:

одна квартира любой площади или несколько квартир, если площадь на каждого члена семьи — менее 24 кв. м. При этом, если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. Также не учитываются жилые помещения, занимаемые заявителем или членом его семьи, страдающим тяжёлой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном помещении, и жилые помещения, предоставленные многодетной семье в качестве меры поддержки. Доли, составляющие 1/3 и менее от общей площади, не учитываются;

один дом любой площади или несколько домов, если площадь на каждого члена семьи — меньше 40 кв. м. При этом, если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. Также не учитываются жилые помещения, занимаемые заявителем или членом его семьи, страдающим тяжёлой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном помещении. Доли, составляющие 1/3 и менее от общей площади, не учитываются;

одна дача;

один гараж, машино-место или 2, если семья многодетная, в семье есть гражданин с инвалидностью или семье в рамках мер соцподдержки выдано автотранспортное или мототранспортное средство;

земельный участок общей площадью не более 0,25 га в городских поселениях или не более 1 га, если участки расположены в сельских поселениях или межселенных территориях. При этом земельные участки, предоставленные в качестве меры поддержки многодетным, а также дальневосточный гектар не учитываются при расчете нуждаемости;

одно нежилое помещение. Хозпостройки, расположенные на земельных участках, предназначенных для ИЖС, ЛПХ или на садовых земельных участках, а также имущество, являющееся общим имуществом в многоквартирном доме (подвалы) или имуществом общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, не учитываются;

один автомобиль (за исключением автомобилей младше 5 лет с двигателем мощнее 250 л.с., за исключением семей с 4 и более детьми, если в автомобиле более 5 мест), или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или автомобиль получен в качестве меры соцподдержки;

один мотоцикл, или 2, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или мотоцикл получен в качестве меры поддержки;

одна единица самоходной техники младше 5 лет (это тракторы, комбайны и другие предметы сельскохозяйственной техники). Самоходные транспортные средства старше 5 лет при оценке нуждаемости не учитываются вне зависимости от их количества;

один катер или моторная лодка младше 5 лет. Маломерные суда старше 5 лет при оценке нуждаемости не учитываются вне зависимости от их количества;

сбережениями, годовой доход от процентов по которым не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в целом по России (т.е. в среднем это вклады на сумму порядка 250 тыс. рублей).

Кроме того причиной отказа в пособии станет отсутствие дохода у трудоспособного члена семьи. Но из этого правила нулевого дохода есть много исключений. Не страшно, если дохода, но есть статус безработного, если осуществляется уход за инвалидами или детьми до 3 лет, если речь идет о многодетной семье, если это мать-одиночка и т.д.