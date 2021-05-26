❗️ Для расчета больничных с 2022 года введут новые правила

С 2022 года начнут действовать новые правила расчета больничных и декретных. Старые правила, утвержденные Постановлением Правительства № 375 от 15.06.2007, будут признаны утратившими силу.

Соответствующий проект опубликован на федеральном портале.

Это связано с поправками в закон 255-ФЗ, в котором прописали прямые выплаты пособий из ФСС, действующие в этом году пока в рамках пилотного проекта по Постановлению Правительства.

В основном в новый документ с правилами расчета больничных перекочевали нормы из Постановления №375.

В новых правилах прописывается положение о размере больничных в расчете за полный календарный месяц не ниже МРОТ с учетом районного коэффициента.

Для ИП-добровольцев с 2022 года пособие начнут считать с учетом районного коэффициента.

Напомним, уже за 2021 год они должны платить взносы также с учетом РК.