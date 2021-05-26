Средства ФНБ на зарплаты россиян тратить нецелесообразно, считают в ЦБ

В ЦБ не считают целесообразным обеспечение зарплат граждан из Фонда национального благосостояния. И порекомендовали повышать производительность труда.
Об этом заявил первый зампред регулятора Сергей Швецов, пишет «ТАСС».
«Временно — да, мы можем раскупорить „кубышку“, можем за три года „проесть“ наши резервы, но разве это разумная политика? Мы обеспечиваем долгосрочную финансовую макроэкономическую модель, и как я уже сказал — важнейшим элементом является бюджетное правило и плавающий курс, который нивелирует внешние шоки», — пояснил Швецов.Он подчеркнул, что без механизма ФНБ Россия будет полностью зависеть от цены на нефть, что является негативным аспектом.
«Сегодня экономическая ситуация в России благодаря вот этим инструментам позволяет многим секторам рости, стоить долгосрочные планы и делать долгосрочные инвестиции», — рассказал Швецов.При этом он подчеркнул, что главный фокус правительства должен быть нацелен на повышение производительности труда.
«Что касается уровня жизни — нет другого рецепта, кроме роста производительности труда. За всю историю человечества рост благосостояния был связан только с этим фактором», — отметил Швецов.Кроме того, он напомнил о том, что распределительный аспект бюджета не относится к компетенции ЦБ.
«Банк России обеспечивает нормальное функционирование рубля как национальной платежной единицы со всеми его функциями, обеспечивает работоспособность финансового сектора по финансированию национальной экономики.
Инвестиционный климат и другие факторы, которые являются необходимым условием совокупности для роста экономики косвенно находятся в нашей компетенции.Мы, безусловно, общаемся с правительством, у нас очень много совместных рабочих групп и планов, но требуется время для того, чтобы выйти на устойчивый экономический рост», — заключил Швецов.
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