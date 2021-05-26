О формах отчетах и сроках их сдачи можно посмотреть на сайте Росстата по ИНН.
Такой вопрос был задан в «Красном уголке бухгалтера»:
«Всем добрый день! Коллеги, подскажите, где можно посмотреть, какие отчеты статистики необходимо сдавать определенной организации? И как реагируете на письма по эл почте от сотрудника статистики, что нам нужно сдать СРОЧНО определенную форму отчета?».
Кто-то ответил:
«Добрый день! На их официальном сайте по Вашему ИНН».
А кто-то даже ссылку дал, чтобы не искать нужный сервис на сайте Росстата:
«https://websbor.gks.ru/online/info здесь».
Но были и те, кто поблагодарил сотрудников статистики за своевременное напоминание:
«Присылают письма сотрудники Статистики - благодарность, что напоминают».
А один из комментаторов даже отметил, что при большом количестве статистических отчетов можно попросить их уменьшить:
«Мы писали письмо в Петростат, потому что сочли невозможным для себя такое количество отчетов, уменьшили».
Кто-то даже посмеялся:
- «А как потом доказывать, что «вчера было такое, а сегодня совсем другое»?».
- «Можно не спать, не есть, только следить за их сайтом? -:) Что за бред...».
- «Да! Есть не досыта, спать без... не досыпать, в общем».
- «Хороший рецепт похудения -:)».