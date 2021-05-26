О формах отчетах и сроках их сдачи можно посмотреть на сайте Росстата по ИНН.

Такой вопрос был задан в «Красном уголке бухгалтера»:

«Всем добрый день! Коллеги, подскажите, где можно посмотреть, какие отчеты статистики необходимо сдавать определенной организации? И как реагируете на письма по эл почте от сотрудника статистики, что нам нужно сдать СРОЧНО определенную форму отчета?».

Кто-то ответил:

«Добрый день! На их официальном сайте по Вашему ИНН».

А кто-то даже ссылку дал, чтобы не искать нужный сервис на сайте Росстата:

Но были и те, кто поблагодарил сотрудников статистики за своевременное напоминание:

«Присылают письма сотрудники Статистики - благодарность, что напоминают».

А один из комментаторов даже отметил, что при большом количестве статистических отчетов можно попросить их уменьшить:

«Мы писали письмо в Петростат, потому что сочли невозможным для себя такое количество отчетов, уменьшили».

Кто-то даже посмеялся:

«А как потом доказывать, что «вчера было такое, а сегодня совсем другое»?».

«Можно не спать, не есть, только следить за их сайтом? -:) Что за бред...».

«Да! Есть не досыта, спать без... не досыпать, в общем».

«Хороший рецепт похудения -:)».