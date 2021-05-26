Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Какие отчеты сдавать в статистику? Смотрим на сайте Росстата

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Статистическая отчетность
Версия для печати
1

О формах отчетах и сроках их сдачи можно посмотреть на сайте Росстата по ИНН.

Такой вопрос был задан в «Красном уголке бухгалтера»:

«Всем добрый день! Коллеги, подскажите, где можно посмотреть, какие отчеты статистики необходимо сдавать определенной организации? И как реагируете на письма по эл почте от сотрудника статистики, что нам нужно сдать СРОЧНО определенную форму отчета?».

Кто-то ответил:

«Добрый день! На их официальном сайте по Вашему ИНН».

А кто-то даже ссылку дал, чтобы не искать нужный сервис на сайте Росстата:

«https://websbor.gks.ru/online/info здесь».

Но были и те, кто поблагодарил сотрудников статистики за своевременное напоминание:

«Присылают письма сотрудники Статистики - благодарность, что напоминают».

А один из комментаторов даже отметил, что при большом количестве статистических отчетов можно попросить их уменьшить:

«Мы писали письмо в Петростат, потому что сочли невозможным для себя такое количество отчетов, уменьшили».

Кто-то даже посмеялся:

  • «А как потом доказывать, что «вчера было такое, а сегодня совсем другое»?».
  • «Можно не спать, не есть, только следить за их сайтом? -:) Что за бред...».
  • «Да! Есть не досыта, спать без... не досыпать, в общем».
  • «Хороший рецепт похудения -:)».

📌 Реклама

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама