Twitter, Facebook и другим соцсетям дали срок до 1 июля для локализации баз данных россиян

Twitter, Facebook и другие иностранные социальные сети обязаны до 1 июля локализовать базы персональных данных российских пользователей. Такой срок дал им Роскомнадзор.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на замглавы ведомства Милоша Вагнера.

«До 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей», — сказано на слайде, который представил Вагнер.

По его словам, в адрес компаний уже направлены требования о приведении их деятельности в соответствие с этим.

«До 1 июля ожидаем информацию, как это требование исполняется», — добавил Вагнер.

За невыполнение требования предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 1 млн до 6 млн рублей, за повторное нарушение — от 6 млн до 18 млн рублей.