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📍 Директору брошенного ООО придется гасить долги перед обманутыми покупателями. Так решил Конституционный суд

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Рубрика Субсидиарная ответственность
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Если недействующую фирму исключили из ЕГРЮЛ сами налоговики, директору все равно придется раскошелиться и погасить долги.

Конституционный Суд РФ указал на ответственность руководителей ликвидированных ООО перед кредиторами. 

Опубликовано соответствующее Постановление КС от 21.05.2021 № 20-П/2021.

В суд обратилась покупательница, которая оплатила компании за двери, но товар ее не устроил. Женщина подала в суд и ей присудили 172 тысячи рублей – уплаченную сумму, неустойку и компенсацию морального вреда.

Однако этих средств истица не получила, поскольку менее чем через год предприятие уже было исключено из ЕГРЮЛ как недействующее.

Впоследствии суды отказали заявительнице в привлечении руководителей ликвидированного ООО к субсидиарной ответственности по долгам общества, так как не усмотрели недобросовестности в их деятельности.

Дело дошло до Конституционного суда.

Проверяли норму п. 3.1 ст.3 Закона об ООО (№14-ФЗ). Там сказано, что к субсидиарной ответственности можно привлечь контролировавших ООО лиц (руководителя, членов коллегиальных органов управления и др.) только в случае, если они действовали недобросовестно или неразумно.

Однако в суде доказывание кредитором недобросовестности действий руководителей исключенного из ЕГРЮЛ ООО объективно затруднено, указал КС.

«Это особенно сложно для физического лица - потребителя, обязательство общества перед которым возникло не в связи с осуществлением кредитором предпринимательской деятельности. Соответственно, предъявление требований к такому истцу, связанных с доказыванием, что причиненный ему вред обусловлен поведением контролировавших ООО лиц, заведомо влечет неравенство процессуальных возможностей истца и ответчика, так как от истца требуется предоставление доказательств, о наличии которых ему может быть неизвестно в силу его невовлеченности в корпоративные правоотношения», – сообщает пресс-служба Конституционного суда.

Таким образом, суды должны исходить из того, что именно бездействие лиц, контролирующих исключенное из ЕГРЮЛ общество, привело к невозможности исполнения обязательств перед физлицом – кредитором ООО, требования которого к обществу удовлетворены судом, пока на основе фактических обстоятельств дела не будет доказано иное.

Решения судов по делу обиженной покупательницы  подлежат пересмотру, указал КС.

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