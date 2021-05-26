Нотариусов обязали передавать в ИФНС документы на госрегистрацию юрлиц и ИП

Сегодня Владимир Путин подписал закон № 143-ФЗ от 26.05.2021, который дает возможность автоматически передавать документы в ФНС через нотариуса при регистрации бизнеса.

В настоящее время передать документы в налоговую службу может либо сам учредитель (будущий предприниматель), либо курьер, у которого есть нотариально заверенная доверенность, либо нотариус, но за отдельную плату.

Закон обязывает нотариуса предоставить необходимые документы в ИФНС сразу же при свидетельствовании подлинности подписи заявителя на заявлении — не позднее окончания рабочего дня.

При этом освидетельствование подписи и передача документов в регорган будет в рамках одного нотариального действия. Нотариус будет направлять документы в электронном виде.

Указанные изменения востребованы бизнес-сообществом, способствуют оптимизации процедуры представления документов в регистрирующий орган, говорится в пояснительной записке к законопроекту, который был разработан Правительством.

Закон вступит в силу через 90 дней после опубликования. Дело в том, что нужно время для подготовки подзаконных актов. В частности, ФНС будет менять Административный регламент предоставления услуги по госрегистрации юрлиц и ИП.