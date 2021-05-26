🔎 Проверки МСП могут приостановить до конца 2022 года

Для МСП хотят продлить мораторий на проведение проверок до конца 2022 года.
Такое предложение озвучил советник уполномоченного по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.
«С учетом того, что новые принципы контроля-надзора на практике еще не отработаны, представляется важным рассмотреть возможность продления моратория на проверки малого и среднего бизнеса, а также на проведение рейдовых осмотров и инспекционных визитов в 2022 году», - отметил Свириденко.
Цитата по «ТАСС».
Мораторий не будет распространяться на внеплановые проверки, связанные с наличием рисков общественной безопасности и здоровья граждан.