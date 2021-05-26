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🔎 Проверки МСП могут приостановить до конца 2022 года

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Рубрика Проверки
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Для МСП хотят продлить мораторий на проведение проверок до конца 2022 года.

Такое предложение озвучил советник уполномоченного по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

«С учетом того, что новые принципы контроля-надзора на практике еще не отработаны, представляется важным рассмотреть возможность продления моратория на проверки малого и среднего бизнеса, а также на проведение рейдовых осмотров и инспекционных визитов в 2022 году», - отметил Свириденко.

Цитата по «ТАСС».

Мораторий не будет распространяться на внеплановые проверки, связанные с наличием рисков общественной безопасности и здоровья граждан.

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