👉 Как отразить в бухучете покупку марок для отправки писем и деклараций

Отправляете отчетность и письма по Почте России? Этим занимается определенный человек? Рассказываем, как в данном случае отразить расходы в бухучете.

Приобретенные почтовые марки отражаются на счете 50-3 как денежные документы.

Если покупкой марок и отправкой писем занимается конкретный человек, то в бухучете делаем следующие проводки:

Дт 71 Кт 50 (51) — выдача денег подотчетнику Дт 50-3 Кт 71 — марки сданы подотчетником и приняты к учету Дт 71 Кт 50-3 — выдача марок ответственному работнику Дт 26 Кт 71 — марки использованы и отражены в расходах по обычным видам деятельности

Расходы на пересылку почтовых отправлений учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством, по мере использования и на дату утверждения авансового отчета ответственного лица.