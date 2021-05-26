Собянин предложил создать в ресторанах «свободные зоны» для привитых от COVID-19.

Мэр Москвы предложил предпринимателям создать в ресторанах «свободные зоны» для людей, привитых от COVID-19.

Об этом он сказал на встрече с предпринимателями в «Бизнес.Технограде» на ВДНХ.

«Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане, где люди с прививками находятся», — сказал Собянин, обращаясь к предпринимателям.

«Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть», — добавил Собянин.

Предприниматели предложили мэру снизить контрольно-надзорную деятельность, а именно — не сразу штрафовать, а проводить профилактику и предупреждение, а только затем выписывать штраф. Собянин отметил, что обсудит это с профильными ведомствами.

Кроме того, предприниматели высказали идею провести инспекцию антиковидных мер.

«Очень хорошая идея, давайте с департаментом предпринимательства пройдите по этим мерам... Ревизию этих мер проведем», — ответил Собянин.

По материалам «РИА Новости».