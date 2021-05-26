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60% участников системы маркировки - ИП

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Рубрика Маркировка товаров
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В системе маркировки «Честный знак» зарегистрировалось более 500 тыс. юрлиц, из которых 300 тыс. участников — ИП.

«Производители, импортеры и другие участники оборота продолжают активно подключаться к системе маркировки. На сегодняшний день в базе данных зарегистрированы 517 607 участников оборота, из них 317 843 — индивидуальные предприниматели», — сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий.

Цитата по «ТАСС».

Маркировка товаров начала производиться с 1 июля 2020 года.

За продажу немаркированной продукции могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа в размере:

  • от 5 тыс. до 10 тыс.руб. — ИП;
  • от 50 тыс. до 300 тыс.руб. — организацию.

Если стоимость немаркированных товаров более 1,5 млн. рублей, то виновных лиц привлекут к уголовной ответственности по ст. 171.1 УК.

Максимальное наказание — лишение свободы срок до 3 лет со штрафом в размере до 80 тыс.руб.

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