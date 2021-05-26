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Бухгалтеры считают, что их труд обесценен

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Тема низких зарплат бухгалтеров на фоне усиливающегося демпинга со стороны приезжих стала предметом обсуждения на нашем форуме.

Автор темы — бухгалтер, которая вышла на досрочную северную пенсию, но еще полна сил и энергии. Женщина хочет работать, но достойной работы нет. Зарплату в 30 — 40 тыс., которую предлагают работодатели, она считает несерьезной. На более приличные деньги бухгалтера предпенсионного возраста брать не хотят.

Некоторые участник обсуждения удивились: 40 тыс. — разве это низкая зарплата? Кое-где на просторах нашей Родины главбухам платят 20 тыс. рублей.

Впрочем, есть и другое мнение:

Неужели никто не видит проблемы в том, что человек может и готов работать, но труд обесценивается. А тут еще и дискриминация по возрасту начинается.

Одна из участниц форума посетовала, что в низких зарплатах, в том числе, виноваты «понаехавшие», которые на новом месте хватались за любую работу, за любую зарплату, тем самым обесценивая труд.

А ваш труд оплачивается достойно или вы считаете, что ваша работа стоит дороже?

Обсуждение происходит в теме форума «Хочу работать».

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