Имущественный вычет предлагают повысить с 2 до 3 миллионов рулей и давать его несколько раз в жизни

Вычет на покупку жилья предлагают увеличить с 2 до 3 миллионов, а вычет по ипотечным процентам — с 3 до 4 миллионов рублей.

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму депутатом от ЛДПР Максимом Зайцевым.

Также предлагается разрешить налогоплательщикам получать налоговый вычет за каждый приобретенный объект недвижимости в размере, не превышающем 3 000 000 рублей за каждый объект имущества, а не один раз в жизни.

Аналогичное изменение предлагается в части получения вычета за уплату процентов в размере не более 4 000 000 рублей за каждый объект имущества.

В пояснительной записке отмечается, что размер вычета не менялся с 2013 года и сейчас эти суммы уже неактуальны, так как жилье дорожает.

Размер налогового вычета существенно несопоставим с рыночной стоимостью жилья и практически не является эффективной материальной мерой поддержки граждан для своевременного погашения ипотеки и покупки подходящей недвижимости, считает автор проекта.

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