Имущественный вычет предлагают повысить с 2 до 3 миллионов рулей и давать его несколько раз в жизни

Вычет на покупку жилья предлагают увеличить с 2 до 3 миллионов, а вычет по ипотечным процентам — с 3 до 4 миллионов рублей.
Соответствующий законопроект внесен в Госдуму депутатом от ЛДПР Максимом Зайцевым.
Также предлагается разрешить налогоплательщикам получать налоговый вычет за каждый приобретенный объект недвижимости в размере, не превышающем 3 000 000 рублей за каждый объект имущества, а не один раз в жизни.
Аналогичное изменение предлагается в части получения вычета за уплату процентов в размере не более 4 000 000 рублей за каждый объект имущества.
В пояснительной записке отмечается, что размер вычета не менялся с 2013 года и сейчас эти суммы уже неактуальны, так как жилье дорожает.
Размер налогового вычета существенно несопоставим с рыночной стоимостью жилья и практически не является эффективной материальной мерой поддержки граждан для своевременного погашения ипотеки и покупки подходящей недвижимости, считает автор проекта.
Калькулятор расчета вычета по НДФЛ подскажет, сколько вам должно государство.
Вы можете быстро рассчитать размер налогового вычета при покупке квартиры, оплате лечения или обучения.
При необходимости вы сможете обратиться к специалистам компании НДФЛка, которые помогут вам вернуть деньги.