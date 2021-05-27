Больничный 3 дня. Строку «итого начислено» заполняет организация

Если работник принес больничный на 3 дня, то в ФСС никакие документы представлять не надо. В строку «итого» вписываем сумму пособия, начисленного работодателем.

Такое разъяснение дал Московский региональный отдел ФСС в письме от 17.05.2021 № 15-15/7710-10787л.

Строка «итого начислено» равняется сумме начисленных выплат по больничному за счет работодателя и за счет ФСС.

Первые 3 дня больничного оплачивает работодатель. Оставшиеся дни – ФСС.

Если работник принес больничный лист на 3 дня или меньше, то ФСС не производит выплату пособия по нетрудоспособности. Следовательно, строка «за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации» не заполняется, а по строке «итого начислено» указывается сумма начисленного пособия за счет работодателя.