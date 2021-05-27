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Предложили повысить страховые взносы для высоких зарплат, а для низких – отменить вообще

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Рубрика Страховые взносы
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Вместо регрессивной шкалы страховых взносов предложили ввести прогрессивную.

С такой идеей выступили в Торгово-промышленной палате (ТПП), подготовив предложения к стратегии развития финансового рынка России до 2030 года.

«Предлагается обнулить сборы с фонда заработной платы для самых низкооплачиваемых работников (средняя заработная плата — 13,5 тыс. рублей в месяц), для 1 % самых высокооплачиваемых работников — повысить уровень налоговой нагрузки до 45 %», — говорится в документе, направленном в ЦБ.

При этом в ТПП считают, что меры по переходу на ставку 15% НДФЛ для годового дохода в размере 5 млн рублей не являются достаточными, передает ИА ТАСС.

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