Предложили повысить страховые взносы для высоких зарплат, а для низких – отменить вообще

Вместо регрессивной шкалы страховых взносов предложили ввести прогрессивную.

С такой идеей выступили в Торгово-промышленной палате (ТПП), подготовив предложения к стратегии развития финансового рынка России до 2030 года.

«Предлагается обнулить сборы с фонда заработной платы для самых низкооплачиваемых работников (средняя заработная плата — 13,5 тыс. рублей в месяц), для 1 % самых высокооплачиваемых работников — повысить уровень налоговой нагрузки до 45 %», — говорится в документе, направленном в ЦБ.

При этом в ТПП считают, что меры по переходу на ставку 15% НДФЛ для годового дохода в размере 5 млн рублей не являются достаточными, передает ИА ТАСС.