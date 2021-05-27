Осужденным платят до 220 тыс. рублей

В 11 регионах на различных предприятиях созданы более 500 рабочих мест для осужденных к принудительным работам. В отдельных случаях зарплаты заключенных доходят до 220 тыс. руб., сообщает ФСИН.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на начальника пресс-бюро ФСИН Кристину Паньшину.

Средняя зарплата осужденных к принудительным работам, отбывающих наказание на объектах организаций, в разы выше зарплат осужденных к лишению свободы. Например, в Новгородской области она составляет 24 тыс. рублей, в Приморском крае — 20 тыс. рублей. А в ряде случаев даже превышает среднюю зарплату по региону. Так, имеются примеры получения осужденными заработной платы в размере 224 тыс. рублей (Белгородская область), 102 тыс. рублей (Новгородская область), 94 тыс. рублей (Приморский край), 80 тыс. рублей (Волгоградская область), — подчеркнули во ФСИН.

Труд заключенных в бизнес-компаниях начали использовать в 2020 году, когда появилась возможность создания исправительных центров на базе объектов организаций. Администрация исправительного центра следит за безопасностью на таких объектах, при этом заключенные сами добираются до работы и обратно, поскольку принудительные работы не предусматривают изоляцию от общества.

Те заключенные, которые не нарушают правил внутреннего распорядка и уже отбыли не менее одной трети срока наказания, могут жить со своей семьей в съемной или собственной квартире, отметили в ведомстве.

Также во ФСИН считают перспективным привлекать осужденных к труду в сфере строительства, сельского хозяйства, переработки твердых бытовых отходов, в развивающихся сферах экономики, а также при реализации крупных государственных проектов.

Почему тогда в стране такая безработица, если уже труд заключенных начали активно использовать?