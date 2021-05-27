Уплачивать НДФЛ с зарплат дистанционщиков предлагают по месту их прописки

Правила уплаты НДФЛ с зарплат дистанционщиков могут изменить с 2022 года. Предлагается уплачивать налог по месту прописки такого работника, а не по месту регистрации компании.

Минфин планирует пересмотреть правила уплаты НДФЛ с зарплаты дистанционных сотрудников:

«Предложение в части налогового законодательства, <...> к примеру зачисление налога на доходы физических лиц <...> по месту прописки, по месту жительства тех граждан, подчеркиваю, только тех граждан, которые в рамках новации Трудового кодекса <...> [оформлены по] трудовому договору о дистанционной работе. <...> Я думаю, было бы интересно попробовать реализовать соответствующие предложения, может быть даже в 2022 году», — отметил первый замминистра финансов Леонид Горнин.

Цитата по «ТАСС».

По оценкам Минтруда около 16% трудовых договоров могут быть переведены в формат дистанционной работы. Изменение правил уплаты НДФЛ поможет сбалансировать распределение налогов