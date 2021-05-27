Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Уплачивать НДФЛ с зарплат дистанционщиков предлагают по месту их прописки

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика НДФЛ
Версия для печати

Правила уплаты НДФЛ с зарплат дистанционщиков могут изменить с 2022 года. Предлагается уплачивать налог по месту прописки такого работника, а не по месту регистрации компании.

Минфин планирует пересмотреть правила уплаты НДФЛ с зарплаты дистанционных сотрудников:

«Предложение в части налогового законодательства, <...> к примеру зачисление налога на доходы физических лиц <...> по месту прописки, по месту жительства тех граждан, подчеркиваю, только тех граждан, которые в рамках новации Трудового кодекса <...> [оформлены по] трудовому договору о дистанционной работе. <...> Я думаю, было бы интересно попробовать реализовать соответствующие предложения, может быть даже в 2022 году», — отметил первый замминистра финансов Леонид Горнин.

Цитата по «ТАСС».

По оценкам Минтруда около 16% трудовых договоров могут быть переведены в формат дистанционной работы. Изменение правил уплаты НДФЛ поможет сбалансировать распределение налогов

📌 Реклама

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама