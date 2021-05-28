Бумажная форма СЗВ-М изменилась, но электронный формат остался прежним

С 30 мая 2021 года вступает в силу новый бланк формы СЗВ-М.

Он утвержден постановлением Правления ПФР 15.04.2021 № 103п.

Постановление Правления ПФР от 01.02.2016 № 83п, которым утверждена нынешняя форма СЗВ-М, признается утратившим силу.

Таким образом, сведения о застрахованных лицах за отчетный период май 2021 года должны быть представлены страхователями в органы ПФР по новой форме. Последним днем для представления сведений СЗВ-М за май 2021 года является 15.06.2021.

В ПФР пояснили, что порядок представления, а также утвержденный электронный формат СЗВ-М не изменились.

При этом сведения должны быть заполнены в соответствии с Порядком заполнения, утвержденным постановлением Правления ПФР от 15.04.2021 № 103п.

То есть для страхователей, представляющих сведения в виде электронного документа посредством ТКС, в части заполнения и представления сведений по форме СЗВ-М изменений не произошло, сообщает ПФР.