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Страхование вкладов хотят разрешить для бизнеса. Сумма такая же, 1,4 млн

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Рубрика Банки
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Систему страхования вкладов хотят расширить не только на средний бизнес, но и на организации из социальной сферы. Максимальная сумма, составит также 1,4 млн рублей.

Об этом сообщила глава ЦБ, пишет «ТАСС».

«Мы вместе с АСВ прорабатываем расширение страхования не только для физических лиц, не только для малого бизнеса, но, возможно, и для среднего бизнеса, а также для предприятий, организаций, которые работают в социальной сфере: образовательных, медицинских учреждений — тоже в объеме 1,4 млн рублей», — сказала она.

В мае прошлого года страхование вкладов распространили для некоммерческих организаций.

Это, конечно, хорошая инициатива. Но как быть предпринимателю, у которого было, скажем, 5 млн на счете, а из-за отзыва лицензии у банка он получит не более 1,4 млн? Понятно, что это лучше, чем ничего, но тем не менее?

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