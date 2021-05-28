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Кредитные каникулы предложили постепенно сворачивать

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Рубрика Кредиты
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Глава ЦБ сообщила, что антикризисные меры пора постепенно сворачивать, поскольку свою задачу они уже выполнили. Иначе возникнет риск возникновения «пузырей».

«Антикризисные меры свою задачу выполнили и должны постепенно сворачиваться, иначе мы сможем увидеть риски пузырей на этом рынке», — заявила она.

Ранее первый зампред регулятора Ксения Юдаева говорила, что регулятор фиксирует достаточно быстрый рост долговой нагрузки россиян, в отдельных сегментах рынка потребительского кредитования можно говорить о возникновении пузырей. Она также говорила об использовании потребительских кредитов для первого взноса по ипотеке, а также о попытках взять несколько ипотечных кредитов одновременно.

В конце марта сообщалось, что показатель долговой нагрузки россиян на макроуровне (ПДН, отношение всех платежей по соответствующим кредитам к общим доходам населения) на начало 2021 года вырос до рекордных 11,7%, из них в ипотеке ПДН составил 1,9%, по остальным кредитам — 9,8% на 1 января этого года.

Подавляющее большинство заемщиков после кредитных каникул вернулись к графику платежей, заявила Набиуллина.

«Подавляющее большинство заемщиков благополучно вернулось в график платежей», — сказала она.

По материалам «ТАСС».

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