ИП продал личное грузовое авто? Споров с ФНС не избежать

При продаже машины ИП должен доказать, что она не использовалась в предпринимательской деятельности. Иначе — спор с налоговиками и уплата налога с доходов ИП. Особенно, если проданная машина — грузовая, а в ОКВЭД есть деятельность по перевозке.
Интересный вопрос был задан в «Красном уголке бухгалтера»:
«Добрый день! Просветите пожалуйста, как быть, физ.лицо, оно же ИП, для себя купил автомобиль без использования в предпринимательской деятельности за 450 000 руб и продал ее через 3 месяца за те же 450 000 руб. Приходит требование из ИФНС об уплате 6% по УСН „доходы“. Так как он как ИП и получил доход при продаже автомобиля в сумме 450 000 руб. Но он как ИП на счет эти деньги не получал. Владел машиной всего 3 месяца».
Некоторые отметили, что надо подавать уточнение в ФНС:
- «Нет! Не правомерно! Надо писать пояснение, что авто куплен для личного пользования, в предпринимательской деятельности не использовался».
- «Они же не в курсе, что и для чего там у вас авто. Вот и спрашивают, а вы просто пишите им письмо, что авто приобреталось для использования в личных целях. Для ФНС этого будет достаточно».
А кто-то вообще удивился:
«А каким образом авто привязали к ИП? Так и при продаже квартиры 6% спишут и вычет не дадут».
Но вопрос был решен после небольшого диалога с автором поста:
- «Машина, наверное, грузовая?».
- «Газель с тентом».
- «Если в ЕГРИП данного ИП есть ОКВЭД, относящийся к перевозкам, то они с вас эти 6% будут требовать, хотя здесь может помочь грамотный юрист. Если такого ОКВЭД нет — то они не правы».
- «Сейчас гляну это мысль. В ОКВЭД есть 2 пункта 49.42 Предоставление услуг по перевозкам, 53.20.31 Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта».
- «Что и требовалось! Газель исключительно жену в магазин и детей в школу! :-) А так ни-ни...»
- «Вы не правы — не жену с ребенком на дачу за картошкой, а саженцы возить, доски на забор. Да и вообще, опять подозревают в несовершенном»