ИП продал личное грузовое авто? Споров с ФНС не избежать

При продаже машины ИП должен доказать, что она не использовалась в предпринимательской деятельности. Иначе — спор с налоговиками и уплата налога с доходов ИП. Особенно, если проданная машина — грузовая, а в ОКВЭД есть деятельность по перевозке.

Интересный вопрос был задан в «Красном уголке бухгалтера»:

«Добрый день! Просветите пожалуйста, как быть, физ.лицо, оно же ИП, для себя купил автомобиль без использования в предпринимательской деятельности за 450 000 руб и продал ее через 3 месяца за те же 450 000 руб. Приходит требование из ИФНС об уплате 6% по УСН „доходы“. Так как он как ИП и получил доход при продаже автомобиля в сумме 450 000 руб. Но он как ИП на счет эти деньги не получал. Владел машиной всего 3 месяца».

Некоторые отметили, что надо подавать уточнение в ФНС:

«Нет! Не правомерно! Надо писать пояснение, что авто куплен для личного пользования, в предпринимательской деятельности не использовался».

«Они же не в курсе, что и для чего там у вас авто. Вот и спрашивают, а вы просто пишите им письмо, что авто приобреталось для использования в личных целях. Для ФНС этого будет достаточно».

А кто-то вообще удивился:

«А каким образом авто привязали к ИП? Так и при продаже квартиры 6% спишут и вычет не дадут».

Но вопрос был решен после небольшого диалога с автором поста: