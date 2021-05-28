Расходы на покупку инструментов для строительства дома не включаются в имущественный вычет

При строительстве жилого дома можно получить имущественный налоговый вычет по НДФЛ. Какие именно расходы учитываются, перечислено в пп. 3 п. 3 ст. 220 НК:

расходы на разработку проектной и сметной документации;

расходы на приобретение строительных и отделочных материалов;

расходы, связанные с работами или услугами по строительству (достройке жилого дома, не оконченного строительством) и отделке;

расходы на подключение к сетям электро-, водо- и газоснабжения и канализации или создание автономных источников электро-, водо- и газоснабжения и канализации.

Этот перечень является закрытым.

В этой связи иные расходы, в частности на приобретение инструментов и оборудования, к вычету не принимаются.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 23.04.2021 № 03-04-05/31158.

При включении в состав вычета расходы, связанных с выполнением строительных и отделочных работ или приобретением строительных и отделочных материалов следует ориентироваться на перечень работ, относимых к строительным и отделочным работам Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2).

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