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Медосмотры для работников предлагают сделать дистанционными

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Рубрика Общество. Люди. События
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Власти рассматривают возможность проведение дистанционных медосмотров работников.

Такое предложение озвучили на круглом столе в Госдуме.

«Дистанционные осмотры в период пандемии особенно нужны сотрудникам таких непростых и ответственных отраслей, как угольная, энергетическая, химическая и транспортная, где условия работы сложны, а цена ошибки и нездоровья конкретного сотрудника может оказаться очень высокой. Наша цель — довести процесс до принятия федеральных законов, которые создадут комплексную систему регулирования телемедицинских осмотров, соответствующую требованиям XXI века», — сказал зампред ГД Игорь Ананских.

Законопроект о телемедицинских осмотрах будет рассмотрен трехсторонней комиссией с участием профсоюзов, правительства и работодателей.

Все участники круглого стола согласились с тем, что дистанционный медосмотр также надежен, как и очные консультации. При этом он экономически выгоден компаниям.

Работники при дистанционной медосмотре смогут получить полную информацию о здоровье и быстрее приступить к работе.

«Базовые показатели, которые нужно учитывать при работе над законодательством в сфере телемедицины — это эффективность и надежность передачи информации, определение полномочий участников процесса и защита персональных данных», — отметил председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

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